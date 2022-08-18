Водитель автомобиля Ford Mondeo протаранил заблокировавший ему выезд патрульный автомобиль и протащил за собой инспектора ГИБДД в Челябинской области. Об этом пишет kursdela.biz.
Инспектор попытался вытащить 36-летнего нарушителя из машины. Мужчина не подчинился законному требованию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
Происшествие случилось в ночь со среды на четверг в Миассе.
Отмечается, что водитель был неоднократно судим, он попытался уехать от полицейских. Во время погони, рецидивист протаранил патрульную машину и протащил за собой инспектора.
От погони нарушителю всё же удалось уйти, однако его задержали позднее. Его арестовали на 13 дней и выписали несколько штрафов. Любителю пьяной езды грозит также новое уголовное дело.
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