Дело бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка направили в суд

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по делу бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации издания, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что Гуменюк, занимая пост директора Хозяйственного управления администрации Приморского края, получил взятку от двух организаций в размере свыше 3,5 миллиона рублей. Кроме того, чиновнику оказали услугу по погашению долга его сына на сумму 3 миллиона рублей.

Гуменюк стал помогать этим компаниям заключать выгодные контракты, ограничивая конкуренцию и проводя беспрепятственную приёмку работ.

Заняв должность руководителя Владивостока, он начал брать взятки от МБУ "Некрополь". В общей сложности бывший глава города получил от учреждения свыше 30 миллионов рублей. Специалисты УСФБ РФ по Приморскому краю улучили экс-мэра в правонарушениях и наложили арест на принадлежащее ему имущество.

Гуменюку выдали копии обвинительного заключения, а его дело направили в суд.