Женщина-полицейский в Нальчике избила девочку, обидевшую её ребёнка

В городе Нальчике произошёл вопиющий случай — сотрудница местной полиции избила 13-летнюю девочку.

Как пишет newstracker.ru, в отношении напавшей уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение лёгкого вреда здоровью" (ст. 115 УК РФ).

В следственном отделе Нальчика рассказали, что всё началось с инцидента в одном из городских дворов, где произошла драка между подростками. Выясняя между собой отношения, одни ребята побили других, оказавшихся детьми сотрудницы полиции.

Недолго думая, мать вступилась за своих детей, нанеся ряд ударов их обидчице — 13-летней девочке.

В отношении не умеющей держать себя в руках женщины проводится служебная проверка. Её ожидает увольнение и соответствующее наказание.