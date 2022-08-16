В доме новосибирского депутата Пироговой, покинувшей Россию, прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, покинувшей Россию. Об этом пишет atas.info.

По информации издания, эксперты проверили квартиру депутата, а также дом родителей её супруга. При этом пока не уточняется, как родственники Пироговой причастны к её делу.

Муж депутата пытался вызвать своего адвоката, однако его не пустили в квартиру.

В конце июля на Пирогову составили административный протокол, обвинив в дискредитации Вооружённых сил России. Женщина написала в соцсетях пост, где негативно отозвалась об участниках спецоперации РФ на Украине. Информацию о действиях депутата в Следственный комитет передал вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Через несколько дней после составления протокола Пирогова, находящаяся на четвёртом месяце беременности, скрылась от правоохранителей в Грузии.