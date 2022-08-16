Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, покинувшей Россию. Об этом пишет atas.info.
По информации издания, эксперты проверили квартиру депутата, а также дом родителей её супруга. При этом пока не уточняется, как родственники Пироговой причастны к её делу.
Муж депутата пытался вызвать своего адвоката, однако его не пустили в квартиру.
В конце июля на Пирогову составили административный протокол, обвинив в дискредитации Вооружённых сил России. Женщина написала в соцсетях пост, где негативно отозвалась об участниках спецоперации РФ на Украине. Информацию о действиях депутата в Следственный комитет передал вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Через несколько дней после составления протокола Пирогова, находящаяся на четвёртом месяце беременности, скрылась от правоохранителей в Грузии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.