На государственной границе России в пункте Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области задержали шестерых граждан Шри-Ланки. Иностранцы пытались попасть на российскую территорию "окольными путями".
Как выяснилось при задержании, у перебежчиков не было при себе документов.
"Они хотели пешком пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска и без документов. Это были шесть граждан Шри-Ланки", — пишет bel.ru.
Иностранцам всё же удалось попасть на территорию России, правда, на 8 месяцев в колонию поселения. Ровеньский районный суд признал их виновными в покушении на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
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