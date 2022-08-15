В Ставрополе женщина подожгла своего сожителя

Управление Министерства внутренних дел Ставропольского края сообщила, что в Благодарненском городском округе местная жительница подожгла своего сожителя, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Так, в результате бытовой ссоры, 44-летняя ставропольчанка в порыве гнева облила 35-летнего сожителя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

"Пострадавший получил ожоги 15 процентов тела, после чего обратился в полицию. Нападавшую доставили, где она во всём созналась", — приводит слова пресс-службы ведомства newstracker. ru.

Отмечается, что в случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет колонии.