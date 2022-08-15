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Тело пропавшей шестилетней девочки в Пермском крае нашли в колодце с водой

Происшествия

Тело пропавшей шестилетней девочки в городе Чусово Пермского края нашли в колодце, наполненном водой. Согласно информации, ребёнка искали правоохранительные органы, волонтёрские организации и просто неравнодушные люди в течение трёх дней.

Тело пропавшей шестилетней девочки в Пермском крае нашли в колодце с водой

Школьница ушла из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа в минувшую пятницу, 12 августа. Когда ребёнок не вернулся, родные забили тревогу.

"В посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края в колодце с водой обнаружено тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтёрские организации и добровольцы. Ведётся работа по извлечению тела ребёнка из воды", — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Всего в поисках были задействованы свыше 600 человек. Но к несчастью, найти ребёнка живым не удалось. Обстоятельства смерти девочки выясняют правоохранительные органы.

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Автор: Екатерина Широкова
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