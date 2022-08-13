Из-за сильных ливней в Тюмени затопило дворы и дороги: сотни кубометров воды

Сильные ливни стали причиной потопа в Тюменской области. Под воду ушли жилые дворы, стоянки автомобилей и дороги. Силы управляющих компаний и коммунальщиков брошены на устранение последствий.

Так, согласно информации, в Тюмени сильный дождь привёл к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети и межквартальных территорий.

"Службы заранее выехали на проблемные участки. Ночью была организована откачка воды на улице Калинина, 30 лет Победы и 50 лет Октября. Всего откачано более 200 куб. м. Сейчас совершается обход по территориям, которые подтопило", — пишет nashgorod.ru.

По сообщению властей города, серьёзных последствий потоп не нанёс, но частично "смыло" деревья, также отрабатываются вопросы с собственниками, проводится проверка кровель, где произошло подтопление.