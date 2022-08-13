Управление Федеральной антимонопольной службы выявила преступный сговор среди компаний, которые занимаются ремонтом дорог. По подозрению УФАС, государственные тендеры более чем на 60 миллионов рублей, выиграл один и тот же подрядчик не случайно.
Так, согласно сообщению, речь идёт о госзакупках на ремонт городских дорог и велосипедных участков в Ставрополе.
"Общая стоимость двух заключённых контрактов составила 61 млн рублей. Победителем в обоих случаях стал индивидуальный предприниматель Александр Манько. Бизнесмен известен тем, что в 2020–2021 годах он фигурировал в ряде расследований УФАС о картельных сговорах", — пишет newstracker.ru.
При этом несколько участников тендеров просто отказались от "гонки" за госконтрактом. А демпинг цен был катастрофически мал.
Таким образом, бюджету города махинации причинили немалый ущерб, резюмировали в издании.
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