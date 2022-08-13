УФАС выявила очередной сговор дорожников по государственным тендерам на 60 млн

Управление Федеральной антимонопольной службы выявила преступный сговор среди компаний, которые занимаются ремонтом дорог. По подозрению УФАС, государственные тендеры более чем на 60 миллионов рублей, выиграл один и тот же подрядчик не случайно.

Так, согласно сообщению, речь идёт о госзакупках на ремонт городских дорог и велосипедных участков в Ставрополе.

"Общая стоимость двух заключённых контрактов составила 61 млн рублей. Победителем в обоих случаях стал индивидуальный предприниматель Александр Манько. Бизнесмен известен тем, что в 2020–2021 годах он фигурировал в ряде расследований УФАС о картельных сговорах", — пишет newstracker.ru.

При этом несколько участников тендеров просто отказались от "гонки" за госконтрактом. А демпинг цен был катастрофически мал.

Таким образом, бюджету города махинации причинили немалый ущерб, резюмировали в издании.