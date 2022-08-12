Стрелявший по территории детского сада пластиковыми пулями мальчик найден

Новосибирские полицейские отыскали злоумышленника, который развлекался стрельбой пластиковыми пулями по территории детского сада.

Как пишет atas.info, воспитатели садика своими глазами видели, как подросток, находившийся на балконе находящегося рядом жилого дома, стрелял по территории детского сада пластиковыми пулями. Сотрудники дошкольного учреждения выразили обоснованные опасения тем, что пули могли нанести детям травмы, попав, например, в лицо и глаза.

Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда установить личность хулигана, а заодно и его родителей. Установлено, что стрельба производилась подростком из игрушечного пистолета при помощи пластиковых пуль.

Теперь юный хулиган понесёт заслуженное наказание — семьёй мальчика и им самим займётся отдел по делам несовершеннолетних.