В Омске обрушился пятиэтажный дом: под завалами ищут ребёнка

В Омске развалился пятиэтажный дом. В обломках МКД пытаются отыскать ребёнка.

Как сообщает издание "Подъём", пятиэтажка обрушилась в Омске по адресу улица Партсъезда, 20. Есть сведения, что под завалами ищут ребёнка, хотя официальной информации о пострадавших пока нет.

В Сети появились снимки с места происшествия. На фото видно, что обрушилась угловая часть кирпичного дома с верхнего по нижний этаж.

В начале февраля этого года в центре Петербурга обрушилась часть стены жилого дома.