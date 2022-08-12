В Омске развалился пятиэтажный дом. В обломках МКД пытаются отыскать ребёнка.
Как сообщает издание "Подъём", пятиэтажка обрушилась в Омске по адресу улица Партсъезда, 20. Есть сведения, что под завалами ищут ребёнка, хотя официальной информации о пострадавших пока нет.
В Сети появились снимки с места происшествия. На фото видно, что обрушилась угловая часть кирпичного дома с верхнего по нижний этаж.
В начале февраля этого года в центре Петербурга обрушилась часть стены жилого дома.
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