В Германии поездка на аттракционе "американские горки" закончилось для 31 человека травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших — 10 детей и один подросток.
Происшествие случилось в парке аттракционов Legoland на юге Германии. Пассажиры "поезда" под названием "Огненный дракон" попали в необычное ДТП. Их транспортное средство резко затормозило незадолго до финиша, однако его нагнал следующий поезд, двигавшийся сзади.
В мае этого года подмосковных Люберцах случилось ЧП. На работающем колесе обозрения начался пожар. В момент возгорания на высотном аттракционе находились люди.
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Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.