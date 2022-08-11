В Германии на американских горках случилась авария: пострадал 31 человек

В Германии поездка на аттракционе "американские горки" закончилось для 31 человека травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших — 10 детей и один подросток.

Происшествие случилось в парке аттракционов Legoland на юге Германии. Пассажиры "поезда" под названием "Огненный дракон" попали в необычное ДТП. Их транспортное средство резко затормозило незадолго до финиша, однако его нагнал следующий поезд, двигавшийся сзади.

В мае этого года подмосковных Люберцах случилось ЧП. На работающем колесе обозрения начался пожар. В момент возгорания на высотном аттракционе находились люди.