Пермские патологоанатомы помогали предпринимателю зарабатывать на умерших

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в Перми уличили "Клиническое патологоанатомическое бюро" в формировании особых условий для предпринимателя, который арендует помещение для бизнеса в сфере подготовки тела перед похоронами.

"После проведения патологоанатомического вскрытия бюджетное учреждение свою часть действий в отношении умершего заканчивает, бюро в договорных отношениях между предпринимателем и родственниками умершего участвовать не может", — напомнили в properm.ru.

Выяснилось, что предприниматель использовал государственное оборудование и не платил за это. Предположительно, родственники восприняли такие услуги в бюджетном учреждении как норму из-за стресса после потери близкого человека.

Как заявили журналисты, руководство бюро получило предупреждение о нарушении порядка проведения патологоанатомических вскрытий.