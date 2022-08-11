Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в Перми уличили "Клиническое патологоанатомическое бюро" в формировании особых условий для предпринимателя, который арендует помещение для бизнеса в сфере подготовки тела перед похоронами.
"После проведения патологоанатомического вскрытия бюджетное учреждение свою часть действий в отношении умершего заканчивает, бюро в договорных отношениях между предпринимателем и родственниками умершего участвовать не может", — напомнили в properm.ru.
Выяснилось, что предприниматель использовал государственное оборудование и не платил за это. Предположительно, родственники восприняли такие услуги в бюджетном учреждении как норму из-за стресса после потери близкого человека.
Как заявили журналисты, руководство бюро получило предупреждение о нарушении порядка проведения патологоанатомических вскрытий.
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