В Татарстане неизвестное животное убивает кур. Жители уверены, это чупакабра

Сельчане в Татарстане жалуются на массовую гибель кур. И, кажется, они знают, кто может быть в этом виновен.

Как пишет inkazan.ru, жители деревень замечают, что убийца домашней птицы орудует в этот раз с особой жестокостью и кровожадностью. Им является какое-то дикое животное, которое отгрызает головы курам, выпивая у них кровь. Примечательно, что сами куриные тушки зверь оставляет нетронутыми.

По мнению местных жителей, это не может быть лиса, волк или другой знакомый им хищник, потому что эти животные не обладают такими повадками, не пьют кровь и никогда не бросят добычу.

Татарстанцы убеждены, что грозой окрестных кур стала чупакабра. По-другому объяснить убийства домашней птицы они не могут.

Похожее уже происходило в мае. Тогда тоже кто-то неизвестный убивал кур и цыплят, выпивая у них кровь и оставляя их тушки на месте преступления.