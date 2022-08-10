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В Удмуртии мужчина заплатит 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

Происшествия

В Удмуртии мужчина получил штраф за оскорбления в Интернете. 55-летний житель Воткинска размещал в социальной сети ВКонтакте посты с нецензурными выражениями. Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В Удмуртии мужчина заплатит 5 тысяч рублей за оскорбления в соцсети

О том, что её нецензурно оскорбляют, в прокуратуру пожаловалась женщина. В результате проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что на своей странице в соцсети ВКонтакте мужчина публиковал комментарии, содержащие нецензурные выражения в адрес бывшей сожительницы. Кроме того, он лично посылал ей смс, унижающие её честь и достоинство.

Правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении по статье "Оскорбление, совершённое публично с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, включая Интернет". Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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Автор: Максим Александров
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