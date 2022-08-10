Жительница Москвы нашла возле магазина обронённую кем-то банковскую карту и накупила на неё продуктов в разных магазинах, пишет РИА Новости.
Поскольку без введения пин-кода карты можно было приобрести товаров на ограниченную сумму, женщина делала это в нескольких торговых точках, расплачиваясь с её помощью за красную икру, кофе, колбасу, сигареты, торт и бензин на заправке.
Обладатель карты тем временем обнаружил её отсутствие, обратился в полицию и в банк, где карту заблокировали. Любительницу ходить в магазин за чужой счёт быстро вычислили. Женщина принесла владельцу карты извинения, вернула все потраченные с его карты деньги, полностью признала свою вину, за что отделалась условным сроком в один год, хотя могла получить и максимальное наказание — шесть лет колонии по статье о краже.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.