Москвичка накупила по чужой банковской карте продуктов и получила год условно

Жительница Москвы нашла возле магазина обронённую кем-то банковскую карту и накупила на неё продуктов в разных магазинах, пишет РИА Новости.

Поскольку без введения пин-кода карты можно было приобрести товаров на ограниченную сумму, женщина делала это в нескольких торговых точках, расплачиваясь с её помощью за красную икру, кофе, колбасу, сигареты, торт и бензин на заправке.

Обладатель карты тем временем обнаружил её отсутствие, обратился в полицию и в банк, где карту заблокировали. Любительницу ходить в магазин за чужой счёт быстро вычислили. Женщина принесла владельцу карты извинения, вернула все потраченные с его карты деньги, полностью признала свою вину, за что отделалась условным сроком в один год, хотя могла получить и максимальное наказание — шесть лет колонии по статье о краже.