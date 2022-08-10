В Перми создатель финансовой пирамиды "Наше время" пойдёт под суд

Организатора финансовой пирамиды "Наше время" Илью Макарова будут судить в Перми. Об этом пишет properm.ru со ссылкой на источники.

Уголовное дело вскоре направят в Мотовилихинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Следователи пояснили, что с 2013 года мужчина привлекал деньги граждан от имени инвестиционной компании. При этом обвиняемый не зарегистрировал свою организацию в законном порядке.

Фирма Макарова работала по принципу финансовой пирамиды. Он обещал клиентам каждый месяц выплачивать проценты от суммы вклада в размере, который значительно превышает процентную ставку в банках.

"Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что финансовая пирамида Макарова прекратила существование в 2013 году. Потерпевшими по делу признаны 146 жителей Пермского края, а причинённый им ущерб оценивают в 30 миллионов рублей.