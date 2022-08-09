Минздрав Крыма: пять человек доставлены в больницу после взрывов в Новофёдоровке

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в ходе взрывов в Новофёдоровке пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Их доставили в больницу, подчеркнул чиновник.

По его данным, четыре человека получили порезы осколками стекла. Этим россиянам оказали амбулаторную помощь, добавил глава ведомства.

"Пятый пострадавший находится в операционной. Ему оказывают хирургическую помощь", — сказал Скорупский.

Как отметил министр, медики зафиксировали у пациента непроникающее ранение грудной клетки. Также врачи заявили о состоянии средней степени тяжести, заключил чиновник.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов рассказал о пятикилометровой зоне оцепления вокруг аэродрома в Крыму.