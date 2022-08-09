Аксёнов: вокруг аэродрома в Крыму ввели пятикилометровую зону оцепления

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти приняли меры безопасности после взрывов в районе населённого пункта Новофёдоровка. По данным чиновника, силовики оцепили пятикилометровую территорию вокруг аэродрома.

"Ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей", — сказал глава российского региона.

Советник Аксёнова Олег Крючков в свою очередь рассказал об отсутствии пострадавших среди гражданских. Как подчеркнул политик, эвакуированы 30 человек.

"Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах", — добавил Крючков.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов оказалась детонация авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома "Саки".