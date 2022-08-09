Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти приняли меры безопасности после взрывов в районе населённого пункта Новофёдоровка. По данным чиновника, силовики оцепили пятикилометровую территорию вокруг аэродрома.
"Ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей", — сказал глава российского региона.
Советник Аксёнова Олег Крючков в свою очередь рассказал об отсутствии пострадавших среди гражданских. Как подчеркнул политик, эвакуированы 30 человек.
"Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах", — добавил Крючков.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов оказалась детонация авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома "Саки".
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.