Суд оставил "пермского стрелка" в СИЗО почти на три месяца

Суд в Пермском крае распорядился продлить срок содержания в СИЗО Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в местном университете. Как отметили журналисты, предполагаемого преступника обязали жить в изоляторе до 27 октября.

По данным properm.ru, правоохранители закончили расследование массового убийства месяц назад. Они обвинили Бекмансурова в

убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом,

посягательстве на жизнь силовика,

умышленной порче чужого имущества.

Как отметили журналисты, следующее заседание суда пройдёт пятого сентября. Дело состоит из 105 томов, отметили в издании.

Известно, что "пермский стрелок" убил шесть человек на территории вуза. Также в результате трагедии 40 студентов и педагогов получили травмы.