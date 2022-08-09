Суд в Пермском крае распорядился продлить срок содержания в СИЗО Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в местном университете. Как отметили журналисты, предполагаемого преступника обязали жить в изоляторе до 27 октября.
По данным properm.ru, правоохранители закончили расследование массового убийства месяц назад. Они обвинили Бекмансурова в
Как отметили журналисты, следующее заседание суда пройдёт пятого сентября. Дело состоит из 105 томов, отметили в издании.
Известно, что "пермский стрелок" убил шесть человек на территории вуза. Также в результате трагедии 40 студентов и педагогов получили травмы.
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