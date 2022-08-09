Житель Гая перевёл аферистам 5 миллионов рублей

48-летний житель города Гай стал жертвой мошенников, добровольно переведя им взятые в кредит деньги.

Как сообщает 56orb.ru, в полицию обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся следователями и рассказавшие, что с его карты якобы пытались украсть деньги.

Лже-следователи в целях спасения средств мужчины от мошенников предложили ему выполнить перевод денег на новую карту. Ничего не подозревающий гайчанин сделал, как ему велели, переведя мошенникам 1,9 миллиона рублей. После этого он по просьбе "следователей" взял в банках в кредит ещё около 3 миллионов рублей, которые также перевёл туда, куда указали ему аферисты.

В результате мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Там на основании его заявления было заведено уголовное дело.

В ГУ МВД предупредили о росте активности мошенников в Оренбургской области, попросив жителей быть внимательными и не идти на поводу у незнакомцев, интересующихся их финансами.