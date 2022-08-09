Жительницу Нижневартовска обвинили в избиении своего ребёнка до смерти

Женщину из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа обвинили в убийстве своего грудного ребёнка. Об этом пишет muksun.fm со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по ХМАО.

По информации издания, расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Нижневартовска завершено.

"Она неоднократно наносила удары своему четырёхмесячному ребёнку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов", — пояснили следователи.

Отмечается, что в июне 2021 года пострадавший скончался в больнице. После трагедии сотрудники Следкома возбудили уголовное дело по трём статьям, таким как убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение родительских обязанностей.

Женщине может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения. При этом обвиняемая так и не признала свою вину. Следователи направили дело в суд для дальнейшего рассмотрения.