Следственный комитет не вернул вещи и деньги после обыска в квартире жителя Нижегородской области. Тогда мужчина ещё был подозреваемым. По словам родных, нижегородца уже осудили, а следователи так и не выходят на связь.
Согласно информации, по приговору суда вещи и деньги должны были передать представителям бизнесмена.
"Следователи не выходят на связь и не отвечают на звонки. Всё изъятое остаётся в СК", — цитирует источник, близкий к ситуации newsnn.ru.
Ранее нижегородского предпринимателя признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией и угрозе убийством свидетелю. Однако тот своей вины не признал и заявил, что как только выйдет из колонии, покинет Россию.
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