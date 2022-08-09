СК не вернул родным нижегородца изъятые при обысках деньги: "Трубку не берут"

Следственный комитет не вернул вещи и деньги после обыска в квартире жителя Нижегородской области. Тогда мужчина ещё был подозреваемым. По словам родных, нижегородца уже осудили, а следователи так и не выходят на связь.

Согласно информации, по приговору суда вещи и деньги должны были передать представителям бизнесмена.

"Следователи не выходят на связь и не отвечают на звонки. Всё изъятое остаётся в СК", — цитирует источник, близкий к ситуации newsnn.ru.

Ранее нижегородского предпринимателя признали виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией и угрозе убийством свидетелю. Однако тот своей вины не признал и заявил, что как только выйдет из колонии, покинет Россию.