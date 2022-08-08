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Наркоторговцы из Перми задержаны с полутора килограммами наркотиков

Происшествия

В ноябре 2021 года в Перми семейная пара и их знакомый были задержаны с крупной партией синтетических наркотиков. По версии следствия, 36-летний мужчина хранил и фасовал запрещённые вещества в своей квартире, а супруги платили ему по 20 тысяч рублей ежемесячно. 

Наркоторговцы из Перми задержаны с полутора килограммами наркотиков

Семейная пара торговала наркотиками на протяжении нескольких месяцев. За это время им удалось купить автомобиль, который служил не только для передвижения по городу, но и для хранения запрещённых веществ.

После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свёртков с мефедроном. Также наркотики изъяли у фигурантов в ходе личных досмотров.

"В общей сложности из незаконного оборота изъято около килограмма мефедрона и свыше 300 граммов N-метилэфедрон. Ориентировочная стоимость данных веществ на теневом рынке превышает два миллиона рублей. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет", - отметили в properm.ru.

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Автор: Мария Карева
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