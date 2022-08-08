Наркоторговцы из Перми задержаны с полутора килограммами наркотиков

В ноябре 2021 года в Перми семейная пара и их знакомый были задержаны с крупной партией синтетических наркотиков. По версии следствия, 36-летний мужчина хранил и фасовал запрещённые вещества в своей квартире, а супруги платили ему по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Семейная пара торговала наркотиками на протяжении нескольких месяцев. За это время им удалось купить автомобиль, который служил не только для передвижения по городу, но и для хранения запрещённых веществ.

После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свёртков с мефедроном. Также наркотики изъяли у фигурантов в ходе личных досмотров.

"В общей сложности из незаконного оборота изъято около килограмма мефедрона и свыше 300 граммов N-метилэфедрон. Ориентировочная стоимость данных веществ на теневом рынке превышает два миллиона рублей. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет", - отметили в properm.ru.