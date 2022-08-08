Суд в Нижнем Новгороде распорядился продолжить лечить исследователя кладбищ Анатолия Москвина, который создавал куклы из тел умерших девочек.
По данным newsnn.ru, продлить принудительную госпитализацию потребовали работники психиатрической больницы. Как подчеркнули журналисты, правоохранители будут ограничивать свободу некрополиста ещё полгода.
Известно, что Москвина задержали в 2011 году. В квартире подозреваемого обнаружили 30 останков. Для создания мумий злоумышленник использовал соль и соду. Обвиняемый объяснил своё поведение желанием воспитывать дочь. Некрополист беседовал с трупами и организовывал для них праздники.
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