Пророссийский чиновник Херсонской области умер в больнице после покушения

Ранение замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось смертельным. На чиновника сегодня было совершено покушение.

О смерти Виталия Гура сообщили представители администрации Каховского района Херсонской области.

В чиновника 6 августа выстрелили из пистолета "Макарова".

Ранее в реанимацию попал глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Высказывались предположения об отравлении чиновника, однако медики склоняются к версии, что у Сальдо случился инсульт. Реальные причины госпитализации представителя пророссийской администрации будут известны после полного анализа крови.