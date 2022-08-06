Ранение замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура оказалось смертельным. На чиновника сегодня было совершено покушение.
О смерти Виталия Гура сообщили представители администрации Каховского района Херсонской области.
В чиновника 6 августа выстрелили из пистолета "Макарова".
Ранее в реанимацию попал глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Высказывались предположения об отравлении чиновника, однако медики склоняются к версии, что у Сальдо случился инсульт. Реальные причины госпитализации представителя пророссийской администрации будут известны после полного анализа крови.
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