Директора института СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене

Директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Согласно информации, известного учёного поместили в СИЗО.

Накануне в институте прошли обыски, после чего Шиплюка задержали.

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали", — рассказал ТАСС научный руководитель института Василий Фомин. — Ему вменяют то же, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову. Госизмена".

Как пояснил Фомин, учёного определили в московское СИЗО "Лефортово". Что конкретно оперативники нашли при обыске и на чём строится обвинение, Фомин не уточнил. В ИТПМ СО РАН Шиплюк был заведующим лабораторией "Гиперзвуковые технологии".