В Оренбургской области злоумышленники похитили нефть у "Газпрома" и "Роснефти"

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители закончили расследование хищения нефти на территории Оренбургской области. В ОПГ состояли 12 человек. Предположительно, они получали топливо в Переволоцком и Оренбургском районах.

Как подчеркнули полицейские, обвиняемые сделали две врезки. Нефть оказывалась в спрятанных пол землёй тарах. Углеводороды вывозили на грузовой машине, отметили следователи. Также рядом с местом преступления злоумышленники построили небольшой завод для переработки ресурса.

"Врезки делались путём горизонтального бурения, а незаконные трубопроводы прокладывали под действующими, чтобы их не обнаружили", — сказала Волк, передаёт 56orb.ru.

По словам правоохранителей, причинённый подозреваемыми ущерб составил 300 миллионов рублей.