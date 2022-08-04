Оренбуржца будут судить за нелегальную попытку списать долг

На клиента банка в Оренбурге завели уголовное дело за то, что он, желая списать долг, дал взятку экономисту.

Как пишет 56orb.ru, выяснилось, что главный экономист банка вёл незаконную деятельность. В его обязанности входило взаимодействие с должниками, которыми он списывал нужную сумму за определённую плату.

"Заработок" главного экономиста на этом деле оказался не так уж и велик — суммарно 170 тысяч рублей. Однако после того, как его нелегальная деятельность оказалась раскрыта, с должностью главного экономиста мужчине придётся попрощаться, а ещё и выплатить назначенный судом штраф в 800 тысяч рублей.

"Перед судом также предстанет один из тех, кто воспользовался услугами банкира", — добавили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что клиентом банка экономисту была передана взятка в размере 100 тысяч рублей, за что первому грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.