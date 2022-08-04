68-летнюю пенсионерку из Нижнего Тагила мошенники обманули на 5 млн рублей

Мошенникам удалось обманом заставить жительницу Нижнего Тагила расстаться с внушительной суммой. Пенсионерка не поверила полицейским и перевела преступникам 5 миллионов рублей.

В квартире одинокой бабушки раздался телефонный звонок, и мошенник, представившись полицейским, рассказал женщине, что её подозревают в финансовых преступлениях. После того, как пенсионерку удалось напугать, аферист заставил её перевести 5 миллионов рублей по указанным реквизитам.

Женщина закрыла два своих банковских счёта и дополнительно взяла кредит. Далее она сама позвонила в местное управление полиции, чтобы поинтересоваться расследованием по её делу. Правоохранители сразу разобрались в ситуации и пытались убедить пенсионерку, что она стала жертвой обмана, но безуспешно.

Звонки от мошенников прекратились только после того, как пожилая тагильчанка отправила преступникам всю сумму, пишет портал tagilcity.ru. Только после этого она согласилась написать заявление в полицию.