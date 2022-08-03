Губернатор Подмосковья исключил возможность спасения горящего здания склада Ozon

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что здание склада Ozon, которое продолжает гореть в Истринском районе Московской области, уже не спасти.

Утром 3 августа крупный пожар произошёл на складе компании Ozon в Подмосковье. Огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. Экстренные службы рассматривают две версии случившегося: поджог и неисправность оборудования.

По словам Воробьёва, в настоящее время известно об 11 пострадавших, ещё двое числятся пропавшими без вести.

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в пресс-службе Ozon сообщили, что товары, которые хранились на складе, сняты с продажи на маркетплейсе. Площадка намерена вернуть деньги покупателям и компенсировать ущерб продавцам.