Двоих мужчин, один из Сургута, второй из Казахстана, осудили на три года лишения свободы за то, что они сделали незаконно врезку в нефтепровод ПАО "Сургутнефтегаза" и начали перекачивать нефть в цистерны.
"Суд оценил ущерб нефтяной компании в 90 тысяч рублей из-за повреждения труб нефтепроводов. Кроме того, правоохранительные органы пресекли кражу нефти на 40 тысяч рублей", — пишет muksun. fm.
Отмечается, что вынесенный нефтяным ворам приговор может быть обжалован в компетентных органах.
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