В Сургуте нефтяных воров осудили на три года колонии

Двоих мужчин, один из Сургута, второй из Казахстана, осудили на три года лишения свободы за то, что они сделали незаконно врезку в нефтепровод ПАО "Сургутнефтегаза" и начали перекачивать нефть в цистерны.

"Суд оценил ущерб нефтяной компании в 90 тысяч рублей из-за повреждения труб нефтепроводов. Кроме того, правоохранительные органы пресекли кражу нефти на 40 тысяч рублей", — пишет muksun. fm.

Отмечается, что вынесенный нефтяным ворам приговор может быть обжалован в компетентных органах.