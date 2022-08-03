Полицейские в Оренбурге вторые сутки пытаются найти убийцу молодого врача

В Оренбурге оперативники уже вторые сутки ищут убийцу 25-летней Елены Фёдоровой, которая работала участковым терапевтом. Об этом пишет 56orb.ru.

По информации издания, тело врача нашли в подъезде одной из пятиэтажек города. Фёдорова отправилась на вызов, но так и не вернулась в поликлинику. Предварительно удалось установить, что в качестве орудия убийства использовался нож.

На теле девушки были многочисленные сквозные ранения. Следователи считают, что она умерла на лестничной клетке из-за обильной кровопотери.

Жители Оренбурга регулярно замечают на улицах города служебные автомобили со включенными сиренами. Следователи и полицейские пытаются установить личность подозреваемого. Кроме того, они разыскивают возможных свидетелей убийства молодого врача и устанавливают причины ЧП.

Ранее сообщалось, что житель Омска убил сотрудника ТЭЦ-5, приревновав к нему свою возлюбленную.