В Оренбурге оперативники уже вторые сутки ищут убийцу 25-летней Елены Фёдоровой, которая работала участковым терапевтом. Об этом пишет 56orb.ru.
По информации издания, тело врача нашли в подъезде одной из пятиэтажек города. Фёдорова отправилась на вызов, но так и не вернулась в поликлинику. Предварительно удалось установить, что в качестве орудия убийства использовался нож.
На теле девушки были многочисленные сквозные ранения. Следователи считают, что она умерла на лестничной клетке из-за обильной кровопотери.
Жители Оренбурга регулярно замечают на улицах города служебные автомобили со включенными сиренами. Следователи и полицейские пытаются установить личность подозреваемого. Кроме того, они разыскивают возможных свидетелей убийства молодого врача и устанавливают причины ЧП.
Ранее сообщалось, что житель Омска убил сотрудника ТЭЦ-5, приревновав к нему свою возлюбленную.
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