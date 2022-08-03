На северной окраине Донецка маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"

Маршрутка подорвалась на мине "Лепесток" в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, ЧП зафиксировали на улице Энгельса (северная окраина Донецка). Как пояснил Кулемзин, маршрутка следовала из посёлка Октябрьский рудник.

"Возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси №10", — отметил мэр.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Кроме того, Кулемзин добавил, что мины "Лепесток" также обнаружили на проспекте Кремлёвский, улицах Вахрушева и Шверника в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню данные о минировании украинскими военным гражданских объектов с помощью запрещённых мин "Лепесток".