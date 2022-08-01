В Уфе водительница Lada XRAY сбила четырёхлетнюю девочку

В Уфе правоохранители сообщили о ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетние граждане.

По данным ГИБДД, на территории района Инорс Lada XRAY столкнулась с четырёхлетней девочкой. Как заявили правоохранители, она перебегала дорогу в неположенном месте. Малышку госпитализировали.

"В Сипайлово женщина за рулём иномарки сбила 11-летнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе", — написали журналисты mkset.ru.

Вместе с этим в издании заявили, что девочка находится в больнице.

Ранее в Уфе 28-летняя женщина переехала маму с ребёнком. Известно, что они погибли. Предполагаемая преступница сказала, что не следила за дорожным движением, так как кормила своего малыша.