В Уфе правоохранители сообщили о ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетние граждане.
По данным ГИБДД, на территории района Инорс Lada XRAY столкнулась с четырёхлетней девочкой. Как заявили правоохранители, она перебегала дорогу в неположенном месте. Малышку госпитализировали.
"В Сипайлово женщина за рулём иномарки сбила 11-летнего ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе", — написали журналисты mkset.ru.
Вместе с этим в издании заявили, что девочка находится в больнице.
Ранее в Уфе 28-летняя женщина переехала маму с ребёнком. Известно, что они погибли. Предполагаемая преступница сказала, что не следила за дорожным движением, так как кормила своего малыша.
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