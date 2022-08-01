Злоумышленник пробрался в Храм Христа Спасителя, включил пожарные гидранты и устроил в нижних этажах храмового помещения "Всемирный потоп".
Подземные этажи главного храма страны оказались полностью затоплены про вине 40-летнего Алексея Ратникова. Мужчина проник в храм, разбив окно цокольного этажа.
Он не придумал ничего лучше, как пустить воду из системы пожаротушения. В воде оказались коридоры двух этажей, помещение администрации, подворье и библиотека.
На выходе вандала задержали сотрудники охраны. Мотивы своего поступка Ратников объяснить не смог, однако признался, что его в храм "кто-то послал". Мужчину ждёт уголовное наказание по статье "вандализм".
Ранее сообщалось, что подросток устроил антивоенный пикет рядом с Храмом Христа Спасителя. Парень предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ.
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