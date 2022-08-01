Девочка-подросток забеременела от 59-летнего экс-депутата в Красноярском крае

В посёлке Логовой Емельяновского района Красноярского края 15-летняя школьница забеременела от бывшего депутата сельского совета. Об этом пишет prmira.ru.

По информации издания, в апреле 2022 года девочка пришла на приём к гинекологу и пожаловалась на боли в животе. После обследования выяснилось, что она находится на третьем месяце беременности.

Школьница назвала отцом будущего ребёнка 59-летнего экс-депутата Ванаварского сельсовета Евгения Анкудинова.

При этом девочка отметила, что добровольно вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. Анкудинов подтвердил, что встречался со школьницей. Следователи завели уголовное дело на бывшего депутата по статье 134.1 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Оперативники запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. Расследование дела продолжается.