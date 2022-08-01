Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сенатор Джабаров: Россия не станет участницей конфликта Сербии и Косово
Лайма Вайкуле об отношении к русским в Прибалтике: "Абсолютно хорошо"
Шаповалов: ЕС будет завозить уголь с России, но предпочтут об этом молчать
ВС РФ уничтожили две пусковые установки американской РСЗО HIMARS в Харькове
Подоляка: лидер Китая Си фактически выдвинул ультиматум Байдену
Депутат ГД Морозов не исключил конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО
Бывший посол Украины Мельник: Германия фантазирует об "особых отношениях" с РФ
Елена Пономарёва: отсрочку в Косово используют для проверки Сербии на прочность
Экстремист Чубаров призвал готовиться к атакам на Крым

Девочка-подросток забеременела от 59-летнего экс-депутата в Красноярском крае

Происшествия

В посёлке Логовой Емельяновского района Красноярского края 15-летняя школьница забеременела от бывшего депутата сельского совета. Об этом пишет prmira.ru.

Девочка-подросток забеременела от 59-летнего экс-депутата в Красноярском крае

По информации издания, в апреле 2022 года девочка пришла на приём к гинекологу и пожаловалась на боли в животе. После обследования выяснилось, что она находится на третьем месяце беременности.

Школьница назвала отцом будущего ребёнка 59-летнего экс-депутата Ванаварского сельсовета Евгения Анкудинова.

При этом девочка отметила, что добровольно вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. Анкудинов подтвердил, что встречался со школьницей. Следователи завели уголовное дело на бывшего депутата по статье 134.1 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Оперативники запустили дополнительную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. Расследование дела продолжается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода

Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат Госдумы Колесник: Польша скоро станет парком Юрского периода
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
Newsweek: РФ готовит НАТО неприятный сюрприз. Кремль может сменить статус-кво
Силовые структуры
ВС РФ нанесли новые удары по военным объектам ВСУ в Одесской области
Общество
Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу
Светлана Таскаева Косово: Россию хотят лишить союзника в Европе Светлана Таскаева Андрей Николаев Карабах может стать для России новым Косовым Андрей Николаев Ольга Лебедева Эксперты: наступление на Херсон может стать последним в жизни Зеленского Ольга Лебедева
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Мир. Новости мира
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Силовые структуры
ISW: Затишье у Северска говорит об изменении приоритетов СВО на Украине
Последние материалы
Подоляка: лидер Китая Си фактически выдвинул ультиматум Байдену
Депутат ГД Морозов не исключил конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО
Бывший посол Украины Мельник: Германия фантазирует об "особых отношениях" с РФ
Нутрициолог: "мусорная еда" может способствовать похуданию
Елена Пономарёва: отсрочку в Косово используют для проверки Сербии на прочность
Экстремист Чубаров призвал готовиться к атакам на Крым
Капрал армии США Колдуэлл покинул Украину из-за отсутствия денег
Петербуржцы отругали чиновников за незаконную "ларечную" торговлю
Последнее китайское предупреждение: визит Пелоси грозит серьёзными последствиями
Украинский посол Пристайко потребовал от России зарубежное имущество СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников