Полицейские Комсомольска-на-Амуре раскрыли целую сеть подпольных игорных заведений. При обыске в нелегальных казино правоохранители обнаружили огромное количество ценностей.
В России продолжается борьба с криминальными игорными клубами. Недавно подобные заведения были закрыты в Ростове-на-Дону, теперь целую сеть казино обнаружили в Хабаровском крае.
Как сообщает пресс-служба местного управления МВД, руководили заведениями уроженцы Армении. Рейд по нескольким точкам принёс богатый "улов": оперативники изъяли 16 компьютеров и 2 игорных стола. Также при обысках было найдено 30 миллионов наличных, золото и драгоценности, сообщает портал transsibinfo.com.
Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские уверены, что в результате удастся выйти на представителей криминального бизнеса, которые завели тесные связи с представителями местных органов власти и правоохранительных структур региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.