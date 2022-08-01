В подпольных казино Комсомольска-на-Амуре изъяли миллионы наличных и золото

Полицейские Комсомольска-на-Амуре раскрыли целую сеть подпольных игорных заведений. При обыске в нелегальных казино правоохранители обнаружили огромное количество ценностей.

В России продолжается борьба с криминальными игорными клубами. Недавно подобные заведения были закрыты в Ростове-на-Дону, теперь целую сеть казино обнаружили в Хабаровском крае.

Как сообщает пресс-служба местного управления МВД, руководили заведениями уроженцы Армении. Рейд по нескольким точкам принёс богатый "улов": оперативники изъяли 16 компьютеров и 2 игорных стола. Также при обысках было найдено 30 миллионов наличных, золото и драгоценности, сообщает портал transsibinfo.com.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские уверены, что в результате удастся выйти на представителей криминального бизнеса, которые завели тесные связи с представителями местных органов власти и правоохранительных структур региона.