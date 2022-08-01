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Мошенник из Бугуруслана предлагал работу в нефтяной компании за вознаграждение

Происшествия

Мошенник из Бугуруслана Оренбургской области украл почти 300 тысяч рублей, обещая устроить своих клиентов на высокооплачиваемую работу и предоставить им права категории "В". Об этом пишет 56orb.ru со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Мошенник из Бугуруслана предлагал работу в нефтяной компании за вознаграждение

По информации издания, 25-летний парень предлагал пользователям сети свои услуги по выдаче водительских прав и получению должности в нефтяной компании. Как пояснили оперативники, житель Бугуруслана успел похитить у россиян 279 тысяч рублей. Однако его клиенты так и не получили обещанные документы или работу.

"Расследование по делу о мошенничестве завершилось", — прокомментировали правоохранители.

Все материалы дела уже находятся в суде.

Ранее IT-эксперт Евгений Каминский порекомендовал жителям РФ завести отдельную карту для транзакций в интернете, чтобы обезопасить свои данные от мошенников.

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Автор: Юлия Миленина
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