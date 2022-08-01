Мошенник из Бугуруслана Оренбургской области украл почти 300 тысяч рублей, обещая устроить своих клиентов на высокооплачиваемую работу и предоставить им права категории "В". Об этом пишет 56orb.ru со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По информации издания, 25-летний парень предлагал пользователям сети свои услуги по выдаче водительских прав и получению должности в нефтяной компании. Как пояснили оперативники, житель Бугуруслана успел похитить у россиян 279 тысяч рублей. Однако его клиенты так и не получили обещанные документы или работу.
"Расследование по делу о мошенничестве завершилось", — прокомментировали правоохранители.
Все материалы дела уже находятся в суде.
Ранее IT-эксперт Евгений Каминский порекомендовал жителям РФ завести отдельную карту для транзакций в интернете, чтобы обезопасить свои данные от мошенников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.