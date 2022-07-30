Украинские военным обстреляли населённый пункт Ломаковка в Брянской области, в результате чего повреждена электроподстанция и несколько частных домов.
"Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений", — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли село Сачковичи, расположенное в Климовском районе Брянской области.
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