Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Украинские военным обстреляли населённый пункт Ломаковка в Брянской области, в результате чего повреждена электроподстанция и несколько частных домов.

"Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений", — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

Ранее Вооружённые силы Украины обстреляли село Сачковичи, расположенное в Климовском районе Брянской области.