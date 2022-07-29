Хакасские следователи доказали ещё одно убийство серийного маньяка Лебедя

В Хакасии спустя 10 лет после обнаружения тела девушки следователи выяснили, кто её убил. Оказалось, что злоумышленником является серийный насильник Дмитрий Лебедь.

По данным правоохранителей, 20-летняя жертва в состоянии алкогольного опьянения около кафе "Анталия" села в машину мужчины, который притворялся таксистом. Он изнасиловал девушку на берегу и задушил её. Тело маньяк попытался спрятать в водоёме.

"После предъявления доказательств Лебедь подтвердил свою вину", — написали в newkhakasiya.onlin.

Известно, что этот преступник пять лет похищал жительниц Хакасии. По информации следствия, мужчина убил пять женщин.