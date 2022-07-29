Boeing 737 авиакомпании Utair, следующий рейсом Грозный-Москва, подал сигнал бедствия над водным пространством Каспийского моря.
По данным Flightradar, воздушное судно резко развернулся и исчез с карты сайта.
На карте траектория полёта самолёта образует вытянутую петлю. Судно снизило высоту до 3 тыс. метров. Причина, по которой экипаж самолёта подал сигнал SOS, пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что самолёт ИЛ-76 потерпел крушение под Рязанью.
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