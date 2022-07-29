Boeing 737 рейса Грозный-Москва подал сигнал SOS над Каспийским морем

Boeing 737 авиакомпании Utair, следующий рейсом Грозный-Москва, подал сигнал бедствия над водным пространством Каспийского моря.

По данным Flightradar, воздушное судно резко развернулся и исчез с карты сайта.

На карте траектория полёта самолёта образует вытянутую петлю. Судно снизило высоту до 3 тыс. метров. Причина, по которой экипаж самолёта подал сигнал SOS, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что самолёт ИЛ-76 потерпел крушение под Рязанью.