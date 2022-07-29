В результате пожара в московском хостеле погибли восемь мигрантов. По данным журналистов, пожарную сигнализацию, скорее всего, отключило руководство бюджетной гостиницы.
По словам жителей района Братеево, постояльцы не смогли покинуть здание из-за решёток на окнах. Прохожие пытались снять прутья. Избавиться от них получилось только с помощью троса.
"Снимали решётки, нас было человек 15. Дверь была закрыта, а решётки со всех сторон", — подчеркнул очевидец, слова которого приводит издание "Известия".
Известно, что правоохранители завели уголовное дело по статье 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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