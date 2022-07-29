Суд не признал убийцу Веры Пехтелевой насильником и назначил ему 17 лет колонии

Обвинителям не удалось утвердить два из трёх обвинений Владислава Канюса. В результате убийца Веры Пехтелевой проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Кроме убийства мужчину обвиняли в изнасиловании и незаконном лишении свободы. По мнению суда, на близость девушка согласилась добровольно, а по последнему обвинению истек срок давности.

"Мы, как потерпевшие, не верим, что такое могло быть", — заявил после процесса родственник погибшей журналистам Телеканала "360".

По его словам, стоило учесть просьбу прокурора, который настаивал на 23 годах лишения свободы.

Вера Пехтелева была убита в Кемерове в 2020 году. Её бывший возлюбленный запер девушку и издевался над ней несколько часов. Позже судмедэксперты найдут на теле убитой 111 травм: от синяков и порезов до сломанного носа.

Во время преступления соседи несколько раз обращались к правоохранителям, сообщая об ужасных криках, но реакции не последовало. В настоящее время полицейские сами находятся под следствием, их обвиняют в преступном бездействии.