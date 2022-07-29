Обвинителям не удалось утвердить два из трёх обвинений Владислава Канюса. В результате убийца Веры Пехтелевой проведет 17 лет в колонии строгого режима.
Кроме убийства мужчину обвиняли в изнасиловании и незаконном лишении свободы. По мнению суда, на близость девушка согласилась добровольно, а по последнему обвинению истек срок давности.
"Мы, как потерпевшие, не верим, что такое могло быть", — заявил после процесса родственник погибшей журналистам Телеканала "360".
По его словам, стоило учесть просьбу прокурора, который настаивал на 23 годах лишения свободы.
Вера Пехтелева была убита в Кемерове в 2020 году. Её бывший возлюбленный запер девушку и издевался над ней несколько часов. Позже судмедэксперты найдут на теле убитой 111 травм: от синяков и порезов до сломанного носа.
Во время преступления соседи несколько раз обращались к правоохранителям, сообщая об ужасных криках, но реакции не последовало. В настоящее время полицейские сами находятся под следствием, их обвиняют в преступном бездействии.
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