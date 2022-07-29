Украинские войска обстреляли село Сачковичи в Брянской области

В пятницу, 29 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сачковичи, расположенное в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, атака началась утром. Он также добавил, что в результате обстрела повреждена линия электропередач. Как пояснил Богомаз, пострадавших и других разрушений нет.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи", — подтвердил руководитель Брянской области.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Во вторник, 26 июля, украинская армия атаковала контрольно-пропускной пункт "Троебортное" в Севском районе Брянской области. Власти региона сообщили, что боевики ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство. В результате обстрела пострадали три человека. Позже стало известно, что один из них скончался от полученных травм.