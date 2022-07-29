В пятницу, 29 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сачковичи, расположенное в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, атака началась утром. Он также добавил, что в результате обстрела повреждена линия электропередач. Как пояснил Богомаз, пострадавших и других разрушений нет.
"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи", — подтвердил руководитель Брянской области.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
Во вторник, 26 июля, украинская армия атаковала контрольно-пропускной пункт "Троебортное" в Севском районе Брянской области. Власти региона сообщили, что боевики ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство. В результате обстрела пострадали три человека. Позже стало известно, что один из них скончался от полученных травм.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.