В Уфе молодая мама сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе

Трагедия в Уфе, унёсшая жизни женщины и её сына, попала на записи видеокамер и была опубликована 28 июля. В результате наезда на пешеходов погибли 38-летняя женщина и мальчик, возраст которого ведомства называют разный — от 4 до 6 лет. Об этом пишет mkset.ru.

Страшное ДТП на пешеходном переходе произошло по вине 28-летней молодой мамы, управлявшей кроссовером.

Виновница аварии пояснила, что отвлеклась от дороги чтобы покормить своего ребёнка, а когда почувствовала удар от испуга перепутала педаль газа с педалью тормоза и переехала женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Уже известно, что в отношении автолюбительницы возбуждено уголовное дело по статье нарушение ПДД повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. При этом ей назначена мера пресечения в виде подписке о невыезде.