"Гатчинский Мэнсон", подозреваемый в изнасиловании дочери, сбежал из суда

В Гатчине Ленинградской области ищут Андрея Бовта, сбежавшего из зала суда. Он отпросился в туалет и скрылся. Его обвиняют в изнасиловании собственной дочери и хранении оружия. Судебный процесс временно приостановлен.

Андрей Бовт был задержан осенью 2019 года. Соседи обратились в полицию после того, как одна из дочерей подозреваемого рассказала, что ее систематически насилует отец.

В доме "Гатчинского Мэнсона" в результате обыска нашли целый склад оружия. Такое прозвище он получил за сходство с известным маньяком Чарльзом Мэнсоном.

Семья Бовта жила очень бедно и странно: дети почти никогда не выходили из дома, одевались в одежду ХХ века, не посещали больницы и не имели документов. Гатчинский Мэнсон называл себя царем и изредка выводил семью в церковь, сообщает newizv.ru.

Следствие установило, что мать семейства знала о том, что "Гатчиский Мэнсон" делает с детьми, но не могла ничего сделать — муж угрожал расправой.