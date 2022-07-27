Челябинской воспитательнице грозит штраф за жестокое обращение с детьми

Сотрудницу детского сада в Юрюзани заподозрили в насилии над малышами. По информации журналистов, воспитательница оскорбляла пятилетних девочек и принуждала их чистить туалеты.

"Воспитательница взяла за уши двух девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ёршиком чистить унитазы и стирать "сопливчики", — сказала региональный депутат Ольга Мухометьярова, слова которой приводит kursdela.biz.

Правоохранители обвинили воспитательницу в жестоком обращении с детьми и возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.