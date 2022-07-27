Омич-древолаз, изнасиловавший 15-тилетнюю падчерицу, отправится под суд

Пресс-служба СУ СКР по Омской области сообщила, что завершилось расследование уголовного преступления, которое 13 января 2022 года совершил 36-летний омич. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения изнасиловал 15-летнюю падчерицу, после чего забрался на дерево недалеко от дома, спасаясь от расправы мужа сестры пострадавшей.

О случившимся в полицию сообщила жена подозреваемого. Мужчину на дереве обнаружили обычные прохожие, после чего сотрудники МЧС совестно с полицейскими сняли его с дерева и доставили в отдел полиции. Заведено два уголовных дела: по ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Экспертизы, проведённые следствием, показали, что подозреваемый вменяем, хотя он свои действия прокомментировать не смог — ничего не помнит.

Издание gorod55.ru сообщает, что омич уже 8 раз находился под следствием за кражи и не раз проявлял агрессию к домочадцам, поэтому подозреваемого отправили под стражу. Дело готовится к передаче в суд.