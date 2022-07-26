Пациент-шизофреник устроил резню в больнице Петербурга: "С кошками разговаривал"

Пациент больницы в Колпине напал на людей с ножом, как выяснилось позже, мужчина страдает шизофренией. По словам родственников больного, он неоднократно совершал покушения из-за "шёпота духов".

Бывшая жена двоюродного брата пациента Ксения рассказала, что мужчина был неоднократно судим и страдал шизофренией, а из-за диагноза даже лежал в психбольнице. Прошлой осенью он выгнал всех прихожан из церкви и "нырнул" в купель.

"С этого момента мы уже били тревогу. То он был адекватный, то какие-то духи ему говорили на кого-то напасть, что-то сделать, кого-то убить. То моя собака ему что-то нашептала, то кошки с ним разговаривают", — рассказала женщина Телеканалу "360".

После очередного нападения на соседку, Виктора отправили на принудительное лечение, но выпустили "за хорошее поведение".

"Был судим не один раз — за наркотики. Думаю, этого человека надо закрыть не в тюрьму, а в психушку, у него плохо с головой", — пояснила Ксения. — Видимо, опять его "духи настигли" и сказали кого-то зарезать. Кошмар просто. Уму непостижимо".

Почему буйного мужчину не отправят на лечение снова, история умалчивает.